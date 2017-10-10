Кабинет Министров принял порядок расчетов за теплоэнергию
2017-09-07 23:31
Кабинет Министров принял порядок расчетов за теплоэнергию
На своем заседании в среду, 7 сентября, Кабмин принял порядок расчетов за тепловую энергию из газа, который будет поставляться всем потребителям.
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Правительство одобрило порядок расчетов на тепловую энергию, произведенную из газа, а также ее поставку и транспортировку как для населения, так и бюджетников, передает Rus.Media. Данный порядок расчета средневзвешенных тарифов Госэнергоэффективности разработало.
Указанное решение является необходимым для выполнения Закона, которым вводится стимулирующий тариф на тепло из альтернативных источников.
Сообщается, что производители тепла из альтернативных источников энергии получат зафиксирован на законодательном уровне тариф на уровне 90% от тарифа на тепло из газа, а в случае его отсутствия – на уровне 90% от средневзвешенного тарифа на тепло из газа.
«Утверждение Правительством указанного порядка позволяет Госэнергоэффективности рассчитывать средневзвешенные тарифы. В свою очередь органы местного самоуправления смогут устанавливать предприятиям стимулирующие тарифы на тепло из альтернативных источников на гарантированном Законом равны», – прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Согласно Закону Украины от 21.03.2017 №1959-VIII указанные средневзвешенные тарифы ежеквартально, до 25 числа последнего месяца квартала, рассчитываются по информации Госэнергоэффективности НКРЕКП и органов местного самоуправления в порядке, утвержденном Правительством.
Напомним, полномочия по утверждению тарифов в сфере тепло – и водоснабжения для большинства городов Украины возвращены в местные органы власти. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрий Вовк.