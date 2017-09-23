Кабинет Министров планирует ввести материальную ответственность служащих НАБУ и Нацполіції
2017-09-23 18:30
Кабинет Министров планирует ввести материальную ответственность служащих НАБУ и Нацполіції
Согласно законопроекту, лицо может быть привлечено к материальной ответственности в течение 1 года со дня обнаружения причиненного ущерба.
Кабинет Министров планирует ввести материальную ответственность служащих НАБУ и Нацполіції, передает Rus.Media.
Соответствующий правительственный законопроект “О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц” зарегистрирован в Раде 21 сентября.
В пояснительной записке указано, что в связи с законодательными изменениями, без внимания остался вопрос материальной ответственности полицейских, должностных лиц налоговой милиции, НАБУ, органов и подразделений гражданской защиты, государственной уголовно-исполнительной службы.
Согласно законопроекту, лицо может быть привлечено к материальной ответственности в течение 1 года со дня обнаружения причиненного ущерба.
Возмещение убытков осуществляется на основании приказа командира (начальника) путем взыскания сумм причиненного ущерба из месячного денежного довольствия виновного лица.
Взыскание убытков осуществляется ежемесячно из денежного довольствия лица в размере до 20% месячного обеспечения.