К Земле приближается опасный астероид Florence – НАСА
2017-10-07 18:50
К Земле приближается опасный астероид Florence – НАСА
Астероид Florence, размер которого можно сравнить с небольшим городом, стал крупнейшим который приближался к Земле за всю историю наблюдений НАСА
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Земля вошла в пояс астероидов, небесное тело пролетит над планетой 12 октября на расстоянии около 50 тыс. Километров.
Отмечается, что приближается астероид является потенциально опасным для нашей планеты, передает издание EarthSky.
По мере продвижения Земли в поясе астероидов, вероятность того, что один из космических объектов упадет на ее поверхность, будет повышаться.
Понаблюдать за астероидом можно будет в виртуальный телескоп.
Напомним, астероид Florence, размер которого можно сравнить с небольшим городом, стал крупнейшим из приближались к Земле за всю историю наблюдений НАСА; он пролетел мимо планеты 1 сентября на потенциально опасном расстоянии 7 млн километров.