К визиту Николая II в Чернигове на выгоне построили арку
03.05.2017 | Социум | Комментариев нет|
Триумфальная арка на городском выгоне – нечасто упоминавшийся объект. Большинство горожан о такой строение даже не слышали. Хотя знают о наличии в начале ХХ века между бульваром и Екатерининским сквером другой, более известной арки. Это – последняя сооружение такого типа, построенная в Чернигове. Сводная течение лета 1911 в честь высочайшего визита в город Его Величества императора Николая II, который состоялся тогда же осенью.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым