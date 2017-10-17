К Верховной Раде подогнали артиллерию
17.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-17 11:26
К Верховной Раде подогнали артиллерию
В Мариинском парке в центре Киева, заметили артиллерийское вооружение.
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В Мариинском парке в центре Киева, заметили артиллерийское вооружение, передает Rus.Media. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Гусев.
По его данным, эти пушки будут давать приветственный залп в связи с государственным визитом в Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преко.
Как известно, в Киеве перекрики центральные улицы вокруг правительственного квартала, в связи с анонсированным акциям протеста.