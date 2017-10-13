К смертельной игры теперь приглашают с помощью SMS
2017-02-19 21:52
К смертельной игры теперь приглашают с помощью SMS
Молчание – знак согласия.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Одна из жительниц Ивано-Франковской области получила несколько подозрительных SMS с призывом присоединиться к смертельной игры “Синий кит”.
По словам 19-летней девушки, первое сообщение она получила 17 февраля около 12 ночи, передает Rus.Media.
“Синий кит. Начнем ИГРУ в 4:20”, – говорилось в SMS.
Заметим, что оно было отправлено с номера 777, то есть анонимно из интернета.
В общем студентка получила 4 таких сообщения, последнее из которых было: “Синий кит. Ответ к 4:20. Молчание знак согласия”.
В результате девушка очень испугалась и насторожилась.
Я вытащила сим карту. Я никогда не слышала, чтобы они ни с того ни с сего присылали сообщения на телефон. Я даже никогда не участвовала в этой игре. Я не нахожусь в странных группах в социальных сетях и даже не размещала там свой номер телефона. Также у меня на странице не написан номер телефона, однако он привязан к странице, но его никто не видит. Я вообще не понимаю, откуда они взяли мой номер, ведь я даже не могу представить, какая связь между мной и этим всем, – поделилась мыслями студентка.