К побережью Мексики движется ураган “Пилар”
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-25 10:02
К побережью Мексики движется ураган “Пилар”
Он движется с максимальной скоростью около 75 километров в час.
Ураган “Пилар” обрушится проливными дождями и сильным ветром на юго-западные районы Мексики, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США, передает Rus.Media.
По данным метеорологов, сейчас ураган находится примерно в 185 километрах на северо-запад от мексиканских остров Лас-Трес-Мариас. Он движется с максимальной скоростью около 75 километров в час.
Согласно прогнозам, в течение 48 часов ураган немного ослабнет, а до вторника практически потеряет свою силу.