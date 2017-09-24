К чему снятся умершие родственники
2016-05-05 22:18
К чему снятся умершие родственники
<p>Сны, в которых являются умершие родственники, обычно вызывают страх и беспокойство. Однако не стоит настраиваться на негатив, чаще всего эти сны несут положительный заряд.</p>
Чтобы получить максимально точное толкование сна, в котором вам приснился умерший, желательно помнить все детали сновидения – сюжет, место действия, поведение (родственника и ваше собственное), эмоциональную нагрузку и так далее. Также непременным условием расшифровки снов с участием умерших родственников является умение сопоставлять полученную информацию с реальными событиями.
Иногда со сна покойники предельно ясно дают понять, с какой целью они появились во сне. И тогда надо ориентироваться на их слова. Если покойник зовет вас с собой во сне или собирается повести кого-то из близких, то этот сон предупреждает о несчастье, которое может случиться. Чтобы отвести от себя беду надо в ближайшую родительскую субботу прийти с угощением на могилу приснившегося родственника, зажечь свечу или лампадку и произнести: «Рабе Божьей (имя) жить-поживать и горя не знать, а тебе покойная раба Божья (имя покойницы), слов на ветер не бросать и дитя не обижать. Твои слова – прах, развеются на ветрах. Отныне и навек. Аминь». Выложить на могилу угощение и сказать: «Здесь твое место, здесь и упокойся и в ночь-полночь живым беду не пророчь». Этим обрядом могут воспользоваться все, к кому покойные родственники пришли во снах с недобрыми пророчествами. Но это касается только тех сновидений, в которых слова покойного звучат четко и не могут быть истолкованы иначе.
Иногда умершие родственники приходят в сны для того, чтобы живут выполнили какую-то миссию, сделали что-то для себя или для них (попросили прощения, признались в чем-то, что-то исправили и так далее). Как правило, такие сны вызваны внутренними переживаниями человека, который чувствует в чем то свою вину перед умершим. Постоянные воспоминания о нем и вызывают соответствующие сны. Достаточно занять голову чем-нибудь другим (хорошие книги, фильмы, встречи со сверстниками, новые увлечения), и сновидения прекратятся. Теперь о связи этих снов и негативных событий, следующих за ними. Скорее всего, в этой ситуации необходимо изменить восприятие того, что происходит. Надо представить, что не снятся умершие родственники к плохому, а плохое случается после того, как увидели такой сон. Скорее всего, они хотят через сон как раз предупредить о грядущих неприятностях.
Чаще всего (в 90 случаях из 100) со сна умершие родственники выполняют именно эту миссию. Необходимо проанализировать свои сны, вспомнить, что именно делают в них ваши умершие близкие. Разговаривают с вами? Ссорятся? Занимаются какими-то делами? Какими? Или они снятся как бы мимоходом, призрачно, едва уловимое? Возможно, они всеми силами хотят привлечь внимание к какой-то застарелой проблемы в жизни, устранив которую, сновидец найдет, наконец, покой.
Нашим дорогим покойникам дано больше видение, чем большинству, что живут. Анализируйте, сравнивайте детали, делайте выводы. Не оставляйте эти сны без внимания. Давно известно, что сны влияют на подсознание человека и подталкивают его к принятию важных решений.
Заговор, чтобы умершие не снились
Если снятся покойники постоянно, изматывают, можно поступить следующим образом. Дождитесь убывающей Луны. Сварите яйцо вкрутую. Пока варится, начитайте на холодную воду в миске слова: «Вода-водица, остуди беспокойного духа в зародыше навек. Аминь». Сваренное яйцо переложите в заговорену воду, пусть остынет. Затем положите его рядом с зажженной свечой и скажите: «Как пламя свечи возносится ввысь, пусть так и душа усопшего раба Божьего (имя) возвращения туда, откуда нет возврата. Господь ведает, кто куда пойдет, назад не возвращает, живых не смущает. Рабу Божьему (имя) там и быть, и меня, рабу Божью (имя), дорогу забыть. Аминь». Яйцо нужно закопать под деревом со словами: «Мир и вечный покой за мертвой рекой. Аминь». Покойник больше вам не приснится.
Бояться приснился покойников не надо. Часто таким образом они лишь напоминают о себе, и тогда достаточно поставить в церкви свечку за упокой, подать милостыню бедным, посетить могилу покойного. Но если сон имеет яркую эмоциональную окраску, наполнен яркими же событиями, проецируйте его на настоящее, ищите точки соприкосновения. И не забывайте благодарить усопших за помощь и участие в вашей жизни.