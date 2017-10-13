К чему приводит женское содержание
2017-10-12 17:39
К чему приводит женское содержание
Ученые неоднократно доказывали, что не заниматься сексом — вредно для здоровья, особенно для женского.
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Итак, существует несколько проблем, которыми чревато длительное воздержание от интимной связи, передает Rus.Media.
Снижается иммунитет
И это факт. Доктор Кори Бы. Хонинкем исследовал феномен сексуальной связи и обнаружил, что долгое отсутствие секса приводит к снижению иммунной системы. Его исследования показывают, что у людей, которые регулярно ведут половую жизнь, иммунитет на 33% выше.
Возникают гормональные сбои
С гормонами шутки плохи, ведь это чревато серьезными последствиями. В женском организме увеличивается количество мужского гормона, который приводит к проблемам с кожей. Также могут появиться преждевременные морщины.
Занятие сексом стимулирует активную выработку коллагена, который отвечает за эластичность кожи.
Уровень стресса повышается
Как известно, во время полового акта вырабатывается серотонин, гормон счастья. Исходя из этого, отсутствие секса приводит к остановке производства этого гормона. В Университете Пейсли даже провели исследование, которое показывает, что после интимной связи, люди легче и быстрее справляются со стрессовыми ситуациями.
Повышается риск гинекологических заболеваний
Секс — лучшее лекарство от таких болезней. Во-первых, он разгоняет кровь в области малого таза (застой грозит таким заболеванием, как мастопатия), а во-вторых, он держит в тонусе яйцеклетки.
Меняется содержание снов
Во время сексуального воздержания могут начать сниться сны эротического содержания. Нельзя утверждать, что это плохо, но лучше воплощать свои фантазии в жизнь.
Снижается самооценка
Во время долгого отсутствия секса могут начаться проблемы с самооценкой. Вам будет казаться, что вы потеряли былую привлекательность, станете более пристрастны к своей внешности. Все это влияет на психическое здоровье.