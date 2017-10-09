“К аудитории, тряся на руках заповиту ребеночка, мчался Андрей”
2017-10-08 21:51
“К аудитории, тряся на руках заповиту ребеночка, мчался Андрей”
Парень пришел на экзамен с чужим ребенком.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Студенческая пора самая лучшая, передает Rus.Media. Не зогледілись, как прошло 10 лет со времени получения дипломов. Вот опять на встречу с бывшими одногруппниками зовет древний Львов. Радостно обнимались, узнавали друг друга. Рассказывали много, но больше всего поразил всех двоечник и выдумщик Андрей. Он работает в известной мобильной компании и живет в Китае.
Оценки “по блату” молодому тату
В нашей группе было 25 студентов. Молодые, зеленые… Городские сразу отличались от сельских, несколько испуганных, неуверенных вчерашних школьников. Уже с первых дней группа разделилась на отдельные компашки. Ни к кому не примкнул лишь веселый парень из Коломыи Андрей. Он редко ходил на пары. Не шли ему гуманитарные науки. Любил с техникой иметь дело, любую безделушку легонько возвращал к жизни. Ему бы в техническом институте учиться, но родители постановили, чтобы сын пошел в интеллигенты, учителем стал.
Андрей только перед экзаменами брался за ум. Просил у отличниц конспекты. Имел все переписать, доучить. Правда, той мудрости ему надолго не хватало. Конспекты терялись где-то среди общежитского беспорядка. Одногруппницы злились и обещали больше не вестись на уговоры парня. То задабривал их конфетами, приглашал на кофе. И как-то отмазывался. Однако в следующем семестре история продолжалась. Профессора уже хорошо знали этого проблемного студента. Ходил за ними несколько недель, чтобы пересдать двойку. И им морока, и парню лишние нервы. А однажды Андрей превзошел самого себя.
Нервозные одногруппники тупцялися перед аудиторией. Никто не решался заходить. Их добрая старушка профессорша Нила Петровна, которая была влюблена в философию, заболела, и вместо нее прислали какого-то незнакомца с кафедры.
– Вот будет валить! У меня подружка в его группе учится, – рассказывала староста Оля. – Говорит, что он помешан на софістах. Вы знаете, кто это такие? – повела бровью до других студентов.
Те усадили носы в телефоны.
– О, есть! Софисты – это первые в мировой истории платные учителя мудрости, древнегреческие педагоги, – сказал Юрчик.
– Наверное, и нам придется ему платить, потому что другого выхода не вижу, – начала агитировать всех староста.
Рассуждения студентов перебил плач младенца, раздался в коридоре. Все удивленно повернули головы в его направлении и чуть не попадали от изумления. К аудитории, тряся на руках заповиту ребеночка, мчался Андрей.
– Что там? Как там? – и кивнул на дверь. – Как настроение? Что ставит?
Ошарашенные ребята не могли понять, откуда взялось дитя и чего Андрей притащил его на экзамен.
– Это чье?
– Мой сыночек, – гордо выпятил грудь новоиспеченный папа. – У жены тоже сессия, то я сегодня за няньку. То я пошел? И не дождавшись ответа, дернул за дверь.
– Вот сейчас будет! Вылетит с треском… – и все затаили дыхание.
Прошла минута, вторая… и двадцать пролетело. Вышел счастливый папа из аудитории. В одной руке детеныш, в другой зачетка.
– Трояк, – сиял парень, для которого такая оценка приравнивалась к пятерке с плюсом. – Не помню, что было в билете, но я вспомнил какого Гиппия – прочитал в Ольчиному конспекте. Больше ничего не знал, ведь это нелегкое дело – наука и отцовство. Так и сказал молодому преподавателю. Он меня понял, ведь сам, оказывается, недавно стал папой. То мы поговорили, как то тяжело с маленьким ребенком, и он поставил оценку.
Про этот случай мы вспоминали неоднократно. А самое интересное было то, что, когда ребята через несколько дней прижали Андрея, чтобы ставил магарыч за сыночка, тот, смеясь, признался, что взял ребенка “напрокат” у подружки. Она, пока шел экзамен, стояла в конце коридора и ждала.
Судьба занесла на край света
На четвертом курсе Андрей вообще всех “убил” – женился на нашей старости. Красавицы, умницы Оли. Что она нашла в этом нерадивому? Вечно растрепанный, даже умыться часто забывал. Патлы такие завел, что ни один гребешок вложить их не мог. С перегаром, бывало, на парах появлялся… А Олечка?! Светлая, чистая девочка. Ее в пример всегда ставили крутым модницам, которые за салонами о науке и не думали. И тут так влипла!
– Заклепал Андрей ей “бебіка”, то должен по нему идти, – криво улыбались одногруппницы.
Оля же, опуская глаза, признавалась, что сама не заметила, как влюбилась в патлатого одногруппника. Или очаровал его пение на гитаре? В чем-чем, а в пении и дископлясках Андрей был первым. Так и крутились возле него и первокурсники, и старшие.
Свадьбу сыграли скромную, но веселую. На то оно и студенчество. Выпивки хватало, и закуска такая-сякая была. Чего же еще хотеть? Підпивши, молодой лабав на гитаре, а невеста не сводила с него влюбленных глаз.
Такими и запомнились они нам – эти две совершенно противоположных человека, которых свела воедино большое чувство. После получения дипломов каждый пошел своей дорогой. Кто больше дружил, еще звонили, но особых новостей ни о ком не имели. Поэтому, получив приглашение на встречу выпускников, радостно начали собираться. Правда, ее несколько раз Оля, которая и занималась организацией праздника, переносила, потому что точно не знала, когда с Китая прилетит Андрей. Что же он там делает?
– Ой, ребята, вот меня занесло! – весело начал рассказывать. – Пожили мы два года с Олічкою, а бабла особого нет. Разве на учительскую зарплату разгонишься? Вот и надумал я в Польшу податься. Сначала у господина сады обрезал, а то у него мобилка сломалась. Я немного разбирался в том, поладив. Потом соседу его. Не зогледівся, как ко мне со всего села начали зломки сносить.
Через месяц приехал сын какого-нибудь соседа и предложил работу в его мастерской по обслуживанию мобильных телефонов в Варшаве. Ясно, что согласился. Лучше сидеть в тепле и ковыряться в детальках, чем в дождь по деревьям лазить, ветки резать. Ну, и зарплата там большая была. Вот так я стал мастером. А через четыре года подняли меня на более высокую должность, но для того надо было постажироваться в Китае. Вот я и поехал. Даже английский выучил. Что поделаешь: в университете наука не шла, а тут жизнь заставила.