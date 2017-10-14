Жуткий туалетный монстр, выполз из ванны и попал на видео
2017-10-13 17:46
Жуткий туалетный монстр, выполз из ванны и попал на видео
Помнишь духа реки из «Унесенных призраками» Миядзаки? Так вот, этот точно такой же, но без маски и настоящий!
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Утро или какое-то другое время суток (история умалчивает) очень быстро перестал быть добрым для 25-летнего малайзийского фотографа Зула Ханиф Анипа и его жены Путри, когда из уютного туалета их милого домика по полу вдруг заструилось кошмарное до дрожи, ни на что не похожее НЕЧТО отвратительное, передает Rus.Media.
Когда первая волна ужаса прошла, очевидцы ухватились дрожащими руками за телефон и стали снимать и разглядывать того, кого они ласково назвали «туалетный монстр». Существо оказалось два метра в длину, у него маленькая голова, толстое тело и короткий хвост.
По описанию очень похож на змею, но парень настаивает: никакая это не змея, а неизвестное существо, которая выросла в канализации на отборных отходах и решила покинуть родной дом, когда ей стало тесно в трубах. Версия номер два: жилье Зула и Путри стоит в окружении рисовых полей, так что очень может быть, что существо приползла оттуда, а не из унитаза.
На видео можно отлично разглядеть, как монстр по-хозяйски оглядывается и ищет, кого бы сожрать. Однако, несмотря на то, что в момент его феерического явления малайзийскому народу в доме, кроме взрослых, пришелец не зацепил даже беззащитное дитя. Отсюда, говорит хозяин, вывод: людьми эта гадина не питается.