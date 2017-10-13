Жуткий момент гибели голой российской туристки, которая высунула голову из авто. Видео 18+
13.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-12 13:27
Жуткий момент гибели голой российской туристки, которая высунула голову из авто. Видео 18+
Поведение девушки стоила ей жизни.
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Российская туристка погибла в Доминиканской республике во время поездки в автомобиле, передает интернет-издание Rus.Media.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент гибели российской туристки в Доминиканской Республике.
На видеозаписи женщина в одних трусах вылезает в окно автомобиля, шутит и смеется. В конце ролика, как утверждается в сообщении телеканала, россиянку сбил автобус.
Если в голове вместо мозгов макароны то чего удивляться.