Жуткий катаклизм накрывает Землю
2017-10-13 14:50
Жуткий катаклизм накрывает Землю
На Землю обрушилась магнитная буря, мощность которой достигла пяти баллов из девяти возможных.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Сегодня же явление немного утихнет, чтобы чуть позже ударить с новой силой, передает Rus.Media. Исследователи прокомментировали, что магнитную бурю спровоцировал мощную вспышку на Солнце, у которого была довольно необычная форма, ко всему прочему, поток солнечного ветра ускорился до 500 километров в секунду.
В течение нескольких дней сила бури достигнет шести баллов, а уже к 21-22 числа Земля ощутит на себе еще один взрыв, который приведет к мощнейшей магнитной бури за всю историю наблюдения за Солнцем.
“Во второй половине октября также возможны отдельные затруднения в жизнедеятельности населения или в работе отдельных отраслей хозяйства за усиления ветра в сочетание с осадками, локальные дождевые паводки, в отдельные дни не исключаются и кратковременные зимние явления (например, выпадение первого снега, образования гололеда или налипание мокрого снега)”, – говорится в сообщении.