Жуткие факты о цивилизации майя
2016-07-29 12:27
Жуткие факты о цивилизации майя
Древних майя никак не назовешь народом-призраком, бесследно исчезнувшим в глубинах прошедших тысячелетий. До сих пор их потомки населяют полуостров Юкатан.Майя и ацтеки были двумя крупнейшими цивилизациями Центральной Америки до прихода туда колонизаторов из Старого Света. Империя майя на самом деле появилась раньше ацтекской и пережила ее на несколько сотен лет. В течение последних двух тысяч лет она претерпела несколько крупных взлетов и падений, что мало не оставили от нее и следа.
15 удивительных, а местами и жутких фактов, которые должны помочь вам лучше познакомиться с древней культурой этого таинственного народа.
Хотя их цивилизация была почти полностью уничтожена, во многих сельских районах Мексики и Гватемалы культура и язык майя сохраняются с завидным упрямством. Вот кто действительно заботится о своих корнях.
По последним подсчетам, около семи миллионов потомков тех самых майя живут на полуострове Юкатан.
Колумбийские майя серьезно относились к физических особенностей своих детей и часто хотели их улучшить. Матери прижимали дощечки ко лбу своих потомков, чтобы разгладить их. Также в обычае было вешать перед глазами ребенка какой-нибудь предмет, чтобы развить у малыша косоглазие – еще одна черта, которая подчеркивает благородное происхождение.
Медицина древних майя была довольно развитой. Они зашивали раны с помощью человеческого волоса, пломбировать зубы и даже занимались изготовлением протезов.
Некоторые майя до сих пор практикуют кровавые жертвоприношения. Но они хотя бы отказались от человеческих жертв – теперь в ход идут одни только куры.
Майя использовали обезболивающие препараты, полученные из природных ингредиентов, как в религиозных ритуалах (как галлюциногенов), так и в медицине (в качестве анестезии).
Подобно ацтекам, майя были азартными игроками месоамериканской игры в мяч. Площадки для игры были обнаружены во всех крупных городах империи. Часто эту игру связывают с обезголовленням жертв, которые, вероятно, были игроками проигравшей команды. А отрубленные головы потом, как предполагают, использовались в качестве мячей.
Сауны и бани играли важную роль в культуре майя. Они верили, что омовение помогают очистить их души от зла.
Руины и пирамиды, которые вы часто видите на снимках, были сфотографированы, скорее всего, в Чичен-Ица, одном из крупнейших городов майя. Они лишь недавно были выкуплены правительством у частного владельца.
Рабов, заключенных и военнопленных для подготовки к жертвы красили в синий цвет, а иногда и пытали. Затем жертву приводили на вершину одной из пирамид, где расстреливали градом стрел, а если ее сердце все еще продолжало биться, его вырезал из груди жрец храма. Иногда помощники жреца снимали с жертвы кожу, обратившись в которую главный жрец исполнял ритуальный танец.
Майя имели очень продвинутую систему письма и настолько любили ей пользоваться, что оставляли надписи повсюду, куда могли дотянуться, в том числе, и на стенах зданий. К сожалению, большая часть записей была утрачена во времена испанских завоеваний в Новом Свете.
Так же как и ацтеки, майя никогда не имели дел с железом или сталью. Их оружие было изготовлено из обсидиана (вулканического стекла) или вулканических пород.
Кроме плоского лба и косоглазия майя-дворянин отличался от простонародья клювообразную формой носа, предоставление которой добивались с помощью специальной замазки, а его зубы инкрустировались нефритом. Кстати о зубах: среди аристократок в моде было обострять свои зубы,
Майя, возможно, стали первой цивилизацией, которая использовала цифру 0 в качестве порядкового номера. Позже индийские математики впервые использовали его как математическую величину при расчетах.
Никто точно не знает причины падения империи майя. Ученые предлагают на выбор несколько гипотез – от засухи и тотального голода к перенаселенности и изменений климата.