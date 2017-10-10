Журналисты узнали, на чем семья Тимошенко зарабатывает миллионы (видео)
2017-10-10 19:10
Журналисты узнали, на чем семья Тимошенко зарабатывает миллионы (видео)
Неожиданно.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 миллиона гривен от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов “Дешева готівка”. Об этом говорится в расследовании программы “Наши деньги с Денисом Бігусом” под названием “Деньги от Тимошенко”,
Центральный офис ломбарда находится в партийный здания, “защищенной” депутатской приемной избранника от Бют Сергея Власенко. Ломбард основан в 2013 году.
“Сейчас сеть “Дешева готівка” насчитывает 20 отделений. Прописан ломбард по адресу вул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом здании расположен офис Киевского областного отделения “Батькивщины”, глава которой экс-нардеп Константин Бондарев. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева”, – говорится в расследовании.
Указывается, что Власенко отрицал факт прописки ломбарда в его приемной:
“Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарду”.
Однако вспомнить размер своей приемной не смог, отметил только, что это “несколько комнат”.
Муж Тимошенко Александр согласно декларации получил 2 390 942 грн прибыли именно от кипрской компании Діафокс Консалтинг Лимитед, на которую оформлена сеть ломбардов “Дешева готівка”, работающая в Киеве и Киевской области.
“В кипрском реестре владельцем компании Діафокс Консалтинг Лимитед указан “номинал” Артеміус Стилянов. Несмотря на невозможность установить истинного собственника, офшорку можно четко идентифицировать как компанию с круга интересов Бют”, – указывают журналисты, поскольку эта компания фигурирует в бизнесе других “бютовцев”.
В сюжете отмечается, что Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.