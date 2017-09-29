Юлия Тимошенко на спор пробежала сегодня 12 километров
2017-09-29 12:07
Юлия Тимошенко на спор пробежала сегодня 12 километров
Забег политика в прямом эфире транслировал экс-банкир и марафонец Андрей Онистрат.
На странице главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко в Facebook появилось видео утренней пробежки, передает Rus.Media. Политик сообщает, что пробежала 12 километров за 1 час и 20 минут. Ее забег в прямом эфире транслировал бывший банкир и марафонец Андрей Онистрат, который составил ей компанию.
Известно, что ранее в своем видеоблоге Онистрат выразил сомнения по поводу того, что Янукович проплывал по 5 км, а Тимошенко бегает по 10 км (как она неоднократно утверждала).
После этого лидер «Батькивщины» пригласила Онистрата пробежать вместе с ней. Забег стартовал сегодня в 6:45 утра.
Позже в соцсети появился пост пресс-секретаря Тимошенко Марины Сороки, в котором говорится о том, что политик согласилась принять участие в полумарафоне, который 8 октября пройдет в Мюнхене.