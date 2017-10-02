Жизненная история: как мы телефон нашли и кому-то жизнь сломали
2017-10-01 14:10
Жизненная история: как мы телефон нашли и кому-то жизнь сломали
Посещал ребенка в лагере, гуляли по территории, нашли телефон. Лежит себе на тропе, теплый еще, наверное только что выпал из кармана какого-нибудь оболтуса. Сначала хотели отнести на охрану, но по дороге решили, что можем и сами позвонить по какому нибудь номеру, выяснить имя владельца и вернуть ему телефон. Так даже приятнее.
В телефонной книге было только два контакты. “Мама и папа”. Секунду поколебавшись, я нажал «Папа».
– Привет, сынок! – раздался в трубке густой приятный баритон.
– Извините, это не сынок. – сказал я. – Мы нашли телефон, хотим вернуть владельцу. Это телефон вашего сына?
– Так, сына. – слегка растерянно ответил собеседник на том конце. – А как он у вас оказался?
– Говорю же – нашли. Гуляли, смотрим телефон лежит. Наверное из кармана выпал. Он у вас в каком отряде?
– Кто?
Баритон откровенно тупив. «Надо было маме звонить» – подумал я. С другой стороны, мне легко было понять растерянность отца, когда из номера ребенка звонит какой-то непонятный мужик. Поэтому я терпеливо повторил.
– Сын ваш. В каком он отряде, вы знаете?
– Он ни в каком не в отряде.
– Он что, вожатый?
– Какой вожатый ?! Вы где вообще этот телефон нашли ?!
– Здесь, на территории.
– На какой территории ?!
– На территории лагеря.
– Какого лагеря? Это что, розыгрыш?
– Знаете, мне не до розыгрышей. Я приехал в лагерь навестить своего ребенка, мы нашли телефон. Лагерь «Дружба». Вы что, не знаете, где ваш ребенок находится?
– Я хорошо знаю, где находится мой ребенок! Ни к какому лагерю это отношения не имеет. Вы или издеваетесь, или здесь какая-то ошибка!
– А это мы сейчас легко выясним. – сказал я.
Мы как раз подходили к домику охраны.
– Назовите фамилию ребенка и возраст. – попросил я баритона.
И пока один из охранников шарудів листами со списком детей, мой собеседник сопел в трубку, переваривая то, что происходит. Я специально держал телефон ближе к охраннику, что баритон мог слышать ответ из первых уст.
– Есть такой! – наконец сказал охранник, повторив фамилию и имя ребенка. – Шестой отряд. Корпус три.
– Слышали? – спросил я в трубку. – Сейчас мы отнесем ребенку телефон, и вы уже там дальше сами разбирайтесь, ваш это ребенок или не ваш.
– Хорошо. – ответил собеседник изрядно підсівшим голосом. – Спасибо. А где вы говорите этот лагерь находится?
– В Костіно. Это Ярославка.
– Б…ть! – неожиданно выругался баритон.
– Что? – спросил я. – Что-то не так?
– Да нет, все так. Извините. – сказал баритон.
И секунду помолчав, вдруг зло процедил сквозь зубы:
– Все так! Просто интересно, если ребенок в лагере, то с кем эта …… в Египет полетела ?!