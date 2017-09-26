Живая и мертвая вода: в чем отличие применения
2017-09-25 20:43
Живая и мертвая вода: в чем отличие применения
Вода – сильный магический инструмент. С ее помощью можно провести очищение на физическом и энергетическом уровне, добавить здоровья. Это возможно благодаря способности впитывать воды и передавать любые программы. .
Но прежде чем использовать ее в магической практике, необходимо разобраться какая вода является живой, а какая мертвой, и чем эти виды друг от друга отличаются, передает Rus.Media.
Что такое живая вода
Живая вода – вода, заряженная энергией. И хотя любая вода имеет движение, то есть проточная вода, сама по себе формально является живой, речь идет о специально созданной целебной жидкости. Всякий, кто сталкивается с живой водой, заряжается энергией. В древние времена говорили, что живую воду разносят птицы, и если видят человека, который еще не выполнила свою миссию на этой земле и не должен умирать – дают ему глоток.
Для приготовления живой воды используют золото (не меньше 5 грамм). Золото предварительно очищается с помощью соды. Ровно на час после очистки содой золото кладут в деревянную тару, сверху присыпается солью, так чтобы соль полностью закрыла собой золото. Затем берут котел или обычную кастрюлю, наливают туда воду из крана (холодной) до краев, и пересыпают в нее соль вместе с золотом. Вода доводится до кипения и уже в кипящую воду читается регенерирующая заговор:
«Бог Сварог по дороге идет, Лада – Матушка, посреди, Леля и Коляда по бокам, а сзади я иду, живой водицы набрать, порадовать человеческую рать. Добра здоровья тебе, вода слава тебе. Иду на святой источник, за водой живой. Чтобы набрать воды, и с лихвой, и от злой беды!»
После этого котел сразу же снимают с огня, ждут до полного охлаждения и извлекают золото. Уже охлажденная вода переливается в емкость, крышкой закрывать ее не обязательно. Над живой водой нельзя ссориться, ругаться. В противном случае она потеряет свою целебную силу.
Что такое мертвая вода
Под мертвой водой понимается вода несет энергию смерти. Назвать ее исключительно негативной нельзя. Несмотря на то, что она используется в основном в черной магии, используют ее и в интересах. По своей мертвой энергией она способна останавливать действия, признаки, процессы, замедлять их ход.
Древние греки называли такую жидкость «вода вечного сна». Восточные же славяне верили, что мертвая вода носит в руках смерть. Умирающий человек видит ее, и просит дать стакан воды, угождает смерть последнего просьбу умирающего, и дает ему выпить воды, после чего тот засыпает вечным сном.
Живая и мертвая вода: чем отличаются
Два типа воды несут разную энергетику. Основное отличие живой воды от мертвой:
Она активизирует процессы, пробуждает организм. Мертвая же наоборот тормозит процессы, замедляет их, вводит организм в состояние сна.
Она создается с помощью заговора. Мертвая вода не требует чтения заговоров, клеветы или молитвы для ее создания.
Она не может быть использована в ритуалах черной магии. Мертвая вода находит широкое применение в ритуалах черно направленности: порчи, рассорки, наведение морока, болезни.
Она имеет немного сладкий вкус. Мертвая вода горьковата.
Применение живой воды
Целебную воду используют в белой магии и для лечебных целей. Она способна пробуждать, выводить из дремы, стрессовых состояний.
Живую воду можно использовать для того, чтобы:
Выйти из депрессии. Вода способна пробудить в человеке желание жить, зарядить его силами, чтобы выйти из депрессивного состояния. Людям, которые перенесли сильный стресс, душевную травму, переживания, рекомендуется пить живую воду в течение месяца каждое утро натощак.
Поднять иммунитет. Живая вода способна пробудить его, активизировать все защитные силы организма. Это особенно актуально в период сезонных заболеваний, когда организм особенно остро нуждается в дополнительной защите.
Приобрести дополнительные силы. Такая вода пробуждает жизненные силы, открывает второе дыхание. Подходит для восстановления в экстренных ситуациях, когда нужно в короткие сроки стать на ноги.
При приеме живой воды необходимо соблюдать суточную дозу: не более 1 стакана.