Жительница Италии вышла замуж за саму себя
29.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-28 12:15
Жительница Италии вышла замуж за саму себя
Она организовала торжественную церемонию и позвала 70 гостей.
Итальянка Лаура Мессе вышла замуж за саму себя, организовав полноценное торжество с белым платьем, 70-ю гостями и дружками невесты, передает Rus.Media. Она решила в такой способ сдержать обещания, данного родителям, что если до 40 лет не подыщет себе спутника жизни, то брак сама с собой.
“Сказки бывают и без принцев”, – отметила итальянка.
Сообщается, у Лауры были длительные отношения, которые длились 12 лет. Однако за два года до ее 40-летия пара рассталась.
Явление сологамії (брачных сношений без мужа) в последнее время встречается все чаще. Не так давно неаполитанец также отгулял свадьбу без невесты.