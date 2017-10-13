Жители запретной Чернобыльской зоны
2017-10-12 18:38
Жители запретной Чернобыльской зоны
Более 30 лет прошло со дня страшной аварии на Чернобыльской АЭС.
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Зона отчуждения, из которой выселили всех людей, сегодня превратилась в настоящий заповедник дикой жизни, передает Rus.Media. Местность заселили разнообразные звери и птицы. В этой подборке мы покажем вам самых интересных обитателей запретной зоны…
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