Жители запретной Чернобыльской зоны

despravda | 13.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-12 18:38

Жители запретной Чернобыльской зоны
Более 30 лет прошло со дня страшной аварии на Чернобыльской АЭС.

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Зона отчуждения, из которой выселили всех людей, сегодня превратилась в настоящий заповедник дикой жизни, передает Rus.Media. Местность заселили разнообразные звери и птицы. В этой подборке мы покажем вам самых интересных обитателей запретной зоны…

Орлан-белохвост на фоне знака радиационной опасности

Дятел в красной шапочке

Величественный беркут

Неповторимое фото овсянки на руинах

Этот красавец — черный чернобыльский аист

Представители украинской власти всерьез рассматривают возможность превратить зону отчуждения в заповедник

Сова, похоже, проверяла, нет ли чего интересного в пустом доме

Волки без страха обживают территорию зоны отчуждения

Не удивительно, что в зоне отчуждения водятся лисы

На белорусской территории зоны отчуждения можно встретить зубров

Так выглядят чернобыльские лоси

В водоемах водятся выдры

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