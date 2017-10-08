Жители Аргентины зафиксировали на снимке инопланетянина
2017-10-08 16:55
Жители Аргентины зафиксировали на снимке инопланетянина
Жители сразу же вызвали сотрудников полиции, чтобы обезопасить себя.
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13 сентября жители Аргентины увидели и зафиксировали на снимке инопланетянина, который напоминал человека, передает Rus.Media.
Жители сразу же вызвали сотрудников полиции, чтобы обезопасить себя. Когда правоохранители подошли ближе к инопланетянину, он начал убегать от них. Неизвестный убежал в сторону реки.
Специалисты в этой области говорят, что инопланетянин, зафиксированный на камеру, является прямым доказательством существования инопланетной расы. На снимке изображено существо с головой в форме овала. Также у него темные глаза в форме миндаля.
Однако многие исследователи и обычные люди, которые не верят в существование инопланетян, уверены, что фотография с пришельцем – это работа редактора программы фотографий.