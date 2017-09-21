Житель Львовской области ночам оскверняв могилы на кладбище
2017-09-21 15:54
Житель Львовской области ночам оскверняв могилы на кладбище
С начала года, по месту “дислокации” задержанного, на кладбищах было совершено около 20 преступлений.
На кладбище в райцентре Дрогобыч поймали 33-летнего мужчину, который проник в один из склепов и раскрыл гроб с телом покойного, передает Rus.Media.
“21 сентября, около двух часов ночи патрульные группы реагирования задержали жителя г. Стебник, забравшись в склеп, совершал надругательства над гробами”, – сообщает львовская полиция.
Установлено, что задержанный имеет судимость за совершение краж. Сейчас проверяется его причастность к преступлениям на кладбищах в Дрогобычском районе и Трускавце, которых, с начала года насчитали около двух десятков.
По данному факту открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.