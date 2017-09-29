Житель Германии судится с ослом, который принял его спорткар за морковку
2017-09-29 10:35
Житель Германии судится с ослом, который принял его спорткар за морковку
Мужчина требует от владельца животного шесть тысяч евро за ремонт поврежденного скотом спорткара McLaren.
В Германии начался необычный судебный процесс, где рассматриваются претензии местного бизнесмена к сельскохозяйственному осла, передает Rus.Media. Мужчина требует от владельца животного шесть тысяч евро за ремонт поврежденного скотом спорткара McLaren.
Инцидент, как пишет немецкая пресса, произошел еще в октябре прошлого года. Предприниматель выехал на своем дорогом автомобиле за город, где запаркував его неподалеку от скотного двора. Пока мужа не было рядом, осел, приняв ярко-оранжевый спорткар за огромную морковку, погрыз капот машины. Ремонт обошелся в 30 тысяч евро, большую часть из которых покрыла страховая компания. Пострадавший владелец McLaren решил, что виновник происшествия должен понести материальное наказание и потребовал от владельца животного компенсации на сумму в шесть тысяч евро. Фермер отказался выплачивать деньги и бизнесмен обратился в суд. Пока не известно, как закончится судебный процесс, слушания по делу только начались.