Жить стало лучше, жить стало веселее. Я бы обслужила Путина, если он позвонил в секс по телефону – Савченко
2017-10-16 14:35
Жить стало лучше, жить стало веселее. Я бы обслужила Путина, если он позвонил в секс по телефону – Савченко
Парламентарий считает, что вряд ли бы узнала голос российского президента и просто выполнила бы свою работу.
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Народный депутат Надежда Савченко, в очередной раз рассказывая про свою бывшую работу в секс по телефону призналась, что обслужила бы и российского рпезидента Владимира Путина, если бы тот позвонил, передает Rus.Media. Об этом она сказала в интервью в эфире программы “Бацман” на телеканале “112 Украина”. Расшифровку беседы приводит издание “Гордон”.
Савченко призналась, что выполнила свою работу независимо от того, кто ей звонит.
– Во-первых, я бы не знала, что это Путин, а он не знал, кому звонит. Знаете, это связь без связи с реальностью, поэтому, в принципе, я бы просто выполнила свою работу.
По словам Савченко, она совершенно не стеснялась работать в секс по телефону и считала это самой обычной.
– Все конечно зависит от восприятия: кто-то может краснеть и от анекдота не очень приличного… Нет. Я по характеру такая, что не краснела. У меня, в принципе, много друзей-мужчин, я работала в мужских коллективах, поэтому не могу сказать, что меня это чему-то научило, как-то изменило мое отношение к мужчинам, – сказала народный депутат.