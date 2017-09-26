Жирафы без пятен: В Кении впервые зафиксировали белых жывотных (видео)
26.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-15 08:22
Жирафы без пятен: В Кении впервые зафиксировали белых жывотных (видео)
В Кении редких белых жирафов впервые зафиксировали на видео.
Специалисты по дикой природе на территории заповедника в Кении впервые в истории зафиксировали на видео редких белых жирафов, сообщает The Guardian Сотрудники парка считают, что на видео мать и дочь, передает Rus.Media. Отмечается, что жирафов впервые заметил местный житель еще в июне. Однако тогда ему не удалось зафиксировать на камеру. Редкий белый цвет связан с лейкизмом – мутацией, которая вызывает частичную потерю пигментации внешнего покрова у животных.