Этот продукт является обязательным для беременных

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Шоколад для беременных

Многие женщины испытывают во время беременности непреодолимую тягу к некоторым продуктам. Они мечтают о соленьях, острой пищи и шоколаде. Исследователи из Университета Лаваля выяснили: шоколад стимулирует рост плода и положительно влияет на плаценту. Кроме того, он снижает риск опасного осложнения – преэклампсии.

В новом исследовании приняли участие 129 женщин, которые находились на 11-14 неделях беременности. Участницам дважды сделали УЗИ Доплера. С помощью данного метода ученые оценивали индекс пульсации, отражает скорость кровотока в сосудах матки, плода и плаценты.

Женщин разделили на две группы. Первая группа ела шоколад с высоким содержанием флавонолов, а вторая – с низким. В течение 12 недель участники ежедневно употребляли по 30 граммов шоколада. Специалисты следили за женщинами до родов. Кровоток в сосудах матки, плаценты и плода к концу исследования у участников из обеих групп значительно улучшилось.

По всем этим параметрам между двумя группами не было различий. Ученые пришли к выводу, что шоколад полезен для плаценты и плода, независимо от того, сколько в нем флавонолам.

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