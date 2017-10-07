Этот предмет из косметички может вызвать рак
Гигиеническая помада оказалась опасной для здоровья! О таком предупреждают специалисты, которые обнаружили в ней вещества, обусловливающие развитие рака. Зарезультатами исследования показали: 50% образцов гигиенической помады содержали ядовитые вещества, пишет health.unian.ua.
Великая французская организация по защите интересов потребителей Que Choisir заказала исследование качества гигиенической помады. В результате эксперты обнаружили, что 50% образцов, которые содержат опасные вещества.
Как пишет The Local, в рамках исследования было приобретено 21 образец бальзамов для губ разных фирм, в том числе и крупных косметических брендов, – в 10 из них содержались канцерогенные вещества. B некоторых образцах нашли минеральные масла с насыщенными
углеводородами, которые при попадании в организм могут вызвать воспаление в лимфоузлах и в печени.