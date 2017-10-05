Этот мутировавший вирус гриппа может вызвать глобальную пандемию – предупреждают специалисты
Последняя вспышка птичьего гриппа A H7N9) в Китае коснулась почти такого количества людей, сколько четыре предыдущих эпидемии вместе взятые. Поэтому ученые предупреждают — именно эта разновидность вируса может привести к глобальной пандемии.
Этот вспышка птичьего гриппа началась в октябре 2016 года и продолжался до конца июля 2017 года. Болезнь перенесли 759 человек, из них 281 пациентов (37%) умерло. Вирус сначала локализовался только в Китае, но в последние годы случаи заражения стали регистрировать во Вьетнаме и Лаосе.
Ученые из Центра контроля и профилактики заболеваний объясняют это способностью вируса мутировать — грипп становится более устойчивым к вакцинам и лекарствам, а значит, и более опасным. В исследовании, опубликованном в журнале The Morbidity and Mortality Weekly Report, эксперты предупреждают, что H7N9 может стать причиной глобальной пандемии, сообщает 24news.
Эта разновидность вируса плохо передается от человека к человеку, а случаи заражения от птицы достаточно редки. Но если человек все-таки заболеет, то болезнь развивается стремительно. Однако способность вируса к мутации может сделать H7N9 более заразным и изменить механизмы его передачи. Как минимум 27% пациентов, больных птичьим гриппом в 2016-2017 годах, подхватили мутировавший высокопатогенный штамм H7N9. Изучив особенности вируса, эксперты Центра контроля и профилактики заболеваний присудили ему высший риск пандемии среди других заболеваний.
Китай уже начал бороться с источником вируса. В стране закрывают рынки, на которых продают живую птицу. Также более 1 млн домашних птиц было уничтожено. Министерство сельского хозяйства КНР тестирует бесплатную вакцину для птиц, а гражданам рекомендуют покупать замороженное или охлажденное мясо и подвергать его тщательной термической обработке.