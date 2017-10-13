Этот метод избавит от вшей за один день
Вшей трудно избавиться, но немецкие инженеры из Фраунгоферівського института технологии поверхности и тонких пленок (Мюнхен, Германия) делают это по… день!
Они разработали уникальный электрический расческа, что избавляет человека от вшей всего за день и к тому же без вреда для здоровья.
Привычное терапия против вшей предполагает использование специальных шампуней или лосьонов. Эти средства убивают вшей, а после того мертвых насекомых нужно вычесывать расческой. Но притом шампуни не действуют против яиц паразитов, поэтому курс лечения нужно повторять. К тому же вши часто вырабатывают иммунитет к шампуням.
Немецкие инженеры предлагают пропускать электроток высокого напряжения зубчиками расчески. Кончики этих зубчиков выступают электродами. Ток, протекающий между электродами, расщепляет молекулы воздуха, создает холодную плазму. Плазма убивает вшей. Что самое важное, при этом температура на поверхности головы остается как обычно.
Как продемонстрировали эксперименты, с помощью расчески от вшей избавляются
за сутки. Изобретатели подчеркивают: устройство будет полезным не только родителям маленьких детей, педиатрам, но и владельцам домашних животных.