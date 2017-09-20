Этот фрукт обязательно должен быть в рационе женщины
Вас не удовлетворяет качество сексуальной жизни? Попробуйте решить эту деликатную проблему с помощью… яблок. Как выяснили итальянские ученые, яблоки могут в определенной степени стать аналогом женской виагры. В исследовании приняли участие более 700 итальянок, которые ведут активную половую жизнь. Возраст женщин-от 18 до 43 лет. Ни одна из них не жаловалась на депрессию, расстройства сексуального характера и не принимала медикаментов.
Женщины были разделены на две группы: в первой оказались те, которые регулярно употребляли яблоки, а во вторую вошли те, кто яблок не ел. Женщин попросили заполнить специальную анкету, которая состояла из 19 вопросов о частоте сексуальных контактов, оргазмов и общее сексуальное удовольствие. Вот и оказалось, что у любительниц яблок —
лучшая “общая сексуальная функция”.
Яблоки содержат особый тип эстрогенов — флоридзин, похожий на женский половой гормон эстрадиол. Также в яблоках есть полифенолы и антиоксиданты, увеличивающие приток крови к половым органам.
Специалисты, однако, довольно скептически относятся к результатам этого исследования. Есть мнение, что у любительниц яблок крепкое здоровье в целом, что положительно сказывается на качестве сексуальной жизни. А ранее исследователи из Университета Айовы обнаружили, что в кожуре яблок урсоловая кислота, которая увеличивает мышечную силу и сжигает лишний
жир.