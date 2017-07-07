Этот фрукт нужно есть гипертоникам способствует снижению давления
Медики назвали фрукт, который обязательно следует добавлять к ежедневному рациону, что в первую очередь касается гіпеторніків. Ведь речь идет о естественный способ снижения артериального давления, пишет zdorovia.com.ua.
Потребление яблок способствует восстановлению крови. Эти плоды богаты железом, поэтому регулярное добавление яблок в рацион сопровождается повышением уровня гемоглобина, что полезно при малокровии и кровопотерях.
Кроме этого, яблоки стимулируют прилив жизненных сил, помогают при стрессах и
усталости, укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга. Это происходит благодаря большому содержанию минералов: магния, фосфора, кальция, калия, селена и йода, а также витаминов С, В1, В2, РР, Е.
А главное, говорят специалисты, яблоки очень полезны гипертоникам, так как выводят из организма избыток жидкости и соли, что способствует снижению кровяного давления.