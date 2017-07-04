Этот фактор застрахует от рака – эффект сравнили с отказом от курения
Исследователи из Мичиганского государственного университета встановий фактор, который делает человека счастливым и даже здоровее. О такое пишет ua.racurs.ua.
Специалисты провели два опроса. В первом приняли участие около 300 тысяч человек в возрасте от 15 до 99 лет из более 90 стран. Результаты показали: люди, которые более высоко оценивают дружбу, является здоровее и счастливее, особенно такая зависимость
прослеживается с возрастом.
Во втором опросе приняли участие 7,5 тысяч респондентов в возрасте за 50. Их спрашивали о качестве дружеских отношений — насколько друзья их понимают и как часто подводят. Кроме того, участников опроса просили ответить, согласны ли они с утверждением “моя жизнь близкое к идеальному”. В течение следующих шести лет за их здоровья наблюдали, речь шла прежде всего о вероятности развития диабета, рака или сердечно-сосудистых болезней.
Оказалось: больше болели те лица, которым дружба приносила неприятности. Тогда как участники, которых друзья поддерживали, демонстрировали более высокие показатели здоровья.
А вот влияние семейных отношений на здоровье и ощущение счастья конкретных людей оказался гораздо меньшим. Мужья, жены и дети тоже способствовали повышению этих показателей, но не так, как друзья.
Уильям Чопик, адъюнкт-профессор психологии и автор исследования, говорит: “Друзья — это осознанный выбор. Семейные же отношения могут быть слишком серьезными, негативными и однообразными. С друзьями у вас больше шансов заняться любой деятельностью — они помогают самореализоваться. Вы также можете много чем делиться с ними, и они не будут судить вас так строго, как семья. Дружба предполагает более высокий уровень близости, больше честности».
В целом люди с сильными социальными отношениями увеличили свои шансы на выживание в течение семи лет исследования на 50%. По словам авторов, этот показатель можно сравнить с тем, как улучшается здоровье человека, бросившего курить.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым