Это следует знать каждому: 10 симптомов, которые могут указывать на опухоли мозга
Опухоль головного мозга — это всегда звучит страшно. Однако рост аномальных клеток мозга бывает доброкачественной (не раковые), особенно в начале. Поэтому очень важно знать первые симптомы этой болезни.
Человеческий череп имеет ограниченное пространство, ведь не может расширяться. Поэтому любая опухоль, большая или малая, увеличит внутричерепное давление и будет давить на мозг.
Симптомы, вызванные опухолями головного мозга, будут возникать через это давление, или же из-за того, что опухоль будет затрагивать определенные части мозга. Поскольку различные части мозга контролируют различные органы и их функции, симптомы опухоли головного мозга также сильно различаются. Но общие симптомы все же нужно знать.
Вот 10 наиболее характерных признаков, которые предоставляет lifter.com.ua.
1. Судороги.
Судороги — наиболее распространенный симптом опухоли головного мозга: около 60% больных страдают от них. Они происходят тогда, когда опухоли расположены в центральной части мозга и имеют медленный темп роста и множество ответвлений.
Судороги возникают, когда опухоли нарушают электрические импульсы между нервными клетками, сохраняя или усиливая их.
В зависимости от расположения опухоли, судороги могут быть общими, то есть влиять на все тело, или частичным — проявляются спазмом в отдельной группе мышц.
2. Головная боль.
Головная боль — общий признак опухоли головного мозга. Около 50% всех пациентов с опухолями головного мозга жалуются на головные боли, хотя даже не подозревают, что они связаны с опухолью.
Боль возникает, потому что опухоль давит на мозг или блокирует дренаж спинномозговой жидкости.
3. Тошнота и рвота
Если у вас есть тошнота и рвота без пищеварительных расстройств, они могут быть вызваны головной болью и высоким давлением. 40% пациентов жаловались на рвоту и тошноту.
Особенно следует обратить внимание на утреннюю тошноту или рвотные позывы, которые возникают, когда вы меняете положение. Рвота часто является результатом повышенного внутричерепного давления.
4. Нарушения зрения.
Если вы видите нечетко, очертания предметов расплываются, двоятся или троятся — это тоже может быть признаком опухоли мозга. Также при опухолях мозга иногда возникают плавающие точки перед глазами или дергаются веки.
В некоторых случаях опухоль может давить на хиазму (перекрест зрительных нервов) вызывая потерю периферического зрения, что в медицине называется “туннельным зрением”.
5. Изменение личности.
Опухоль в лобной доле мозга, которая контролирует личность, может заставить вас вести себя странно в определенной ситуации: например, ругаться или становиться агрессивным. Как правило, родственники замечают, что характер больного резко или постепенно меняется.
Причиной таких изменений, кроме опухоли фронтальной доли мозга, может быть также опухоль гипофиза, который влияет на гормоны. В таких случаях человек может чувствовать себя подавленным, проявлять несвойственную ему плаксивость или, наоборот, впадать в приступы ярости.
6. Нарушения речи и слуха.
Заикание, забывание слов и бессмысленная речь — все это признаки дисфазії и афазии, которые могут быть вызваны опухолями в лобной, височной и теменной долях.
Внезапная потеря навыков общения может указывать на опухоль головного мозга. Больные могут ругаться, говорить заторможено, долго подбирать нужные слова, путать их, забывать названия самых простых вещей и с трудом составлять связные предложения.
Иногда речь человека кажется свободным, но в ней много несуществующих слов. Больные могут писать, но не могут прочесть того, что написали. Также им трудно повторять за другими и понимать чужую речь.
7. Нарушения памяти.
Если больные забывают названия предметов, людей, места или события, которые знали до того, как у них развилась опухоль, — это указывает на нарушения долговременной памяти. Если же они забывают большую часть того, что происходило недавно, то, скорее всего, проблема в краткосрочной памяти.
Хотя проблемы с памятью могут возникать при опухолях мозга, стоит помнить, что гораздо чаще они бывают признаком других патологий (например, деменции).
8. Слабость и повышенная утомляемость.
Слабость и истощение — характерные признаки опухолей независимо от локализации. Вы можете испытывать сильную физическую усталость.
Это чувство не исчезает после сна или відпочинкку, хотя по мере роста опухоли вы можете спать больше обычного или даже засыпать среди дня. Усталость часто сопровождается апатией, раздражительностью, депрессией или отрицательными чувствами к себе и другим.
9. Нарушения координации движений.
Если вам трудно поддерживать равновесие во время ходьбы, или затруднена координация рук и ног, это может быть симптомом опухоли головного мозга.
Причиной может быть опухоль в мозжечке, первичной моторной коре или теменной области, которые отвечают за координацию движений. Опухоль ствола головного мозга также может способствовать потере баланса.
Неуклюжесть может быть связана с онемением или слабостью на одной стороне тела; это может быть следствием опухоли в теменной доле.
10. Другие изменения в организме.
Опухоль гипофиза может привести к нерегулярных менструаций избыточной выработки грудного молока, появления груди у мужчин и чрезмерного роста волос на теле у женщин.
Имейте в виду, что многие из упомянутых симптомов могут быть вызваны и другими причинами. Поэтому если у вас проявляются симптомы, которые могут указывать на опухоль головного мозга, рекомендуется пройти обследование.