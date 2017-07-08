Это не выбрасывайте, если хотите спастись от рака
Ученые Университета Аделаиды назвали самый полезный продукт для профилактики рака, в частности, речь о методе предотвращения развития рака желудка. Исследователи установили, что употребление виноградных косточек имеет крайне положительный эффект, ведь помогает застраховаться от онкологических заболеваний.
Что интересно, в ряде исследований, направлением которых была проверка безопасности применения виноградных косточек, не удалось обнаружить никаких побочных эффектов. Употребление виноградных косточек, сообщают эксперты, не наносит негативного воздействия на организм человека.
И хотя ученые не говорят о о лечении с помощью этого метода, однако считают, что такой подход следует рассматривать как эффективное дополнение к признанным мер борьбы с раком. О такое пишет invaders.com.ua.