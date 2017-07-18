Эти напитки состаривают организм на клеточном уровне
Эксперты из Высшей медицинской школы Университета Кобэ (Япония) утверждают: многие недооценивают силу негативного эффекта алкоголя с точки зрения процесса старения. Чем больше человек выпивает, тем быстрее стареют его клетки.
У алкоголиков было обнаружено сокращение теломеров, которые являются маркером повышенного риска возрастных заболеваний (сердечно-сосудистых, диабета, рака, деменции) и уменьшенной продолжительности жизни, сообщает newsyou.info.
Теломеры — защитные конечные элементы на хромосомах. С каждым циклом деления клетки они укорачиваются. Длина теломеров является показателем реального биологического возраста человека. И теломеры могут активнее сокращаться через внешние воздействия. Укорачивание теломеров вследствие употребления спиртного было выявлено на примере 255 человек 41-85 лет. Среди них в 134 был алкоголиками, а 121 выступили в составе контрольной группы.
У всех добровольцев проводился анализ ДНК, учитывалась история употребления спиртного. Оказалось, кроме прямой связи укороченных теломеров и активного потребления спиртного, алкоголь вызывает еще один опасный фактор — дефицит тиамина, что вызывает проблемы с нейронами.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым