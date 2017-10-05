Эта особенность обеспечит более длинную продолжительность жизни
05.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Группа американских ученых выяснила, что чем выше научная степень человека, тем больше продолжительность ее жизни.
Такие выводы были сделаны на основе анализа продолжительности жизни людей, родившихся в 1925, 1935, 1945 и 1986 годах. В результате исследователи пришли к выводу, что получение полного школьного образования могло бы предотвратить около 145 тысяч смертей тех, кто родился в середине ХХ века, а получение степени
бакалавра уберегло бы от преждевременной смерти свыше 110 тысяч человек. По словам ученых, люди, которые получили высшее образование, имеют более развитые способности к познанию нового и чаще получают более высокую зарплату.