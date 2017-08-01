Эта ягода защищает от рака – запасайтесь
01.08.2017 | Здоровье | 1 комментарий|
Уровень витаминов группы Р содержится в ежевике выше другие ягоды. К тому же, в ежевике есть витамины А, В1, В2, Е, С и РР, она богата на железо, медь, марганец, магний, калий, кальций и дубильные вещества. Еще эти плоды богаты на пектиновые вещества,
биофлавоноиды и органические кислоты (лимонная, винная, салициловая, яблочная), пишет 24tv.ua.
А поскольку в ежевике – большое количество антиоксидантов, этот продукт защищает организм человека от рака. Также это помогает укрепить нервную систему, противостоять стрессам. А регулярное употребление ягод ежевики повышает иммунитет.
Что важно, ежевика еще и малокалорийна – в 100 граммах ягод содержится всего 43 килокалории.
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Оксана Терентьева