Эта ягода защищает от рака – запасайтесь

magictr | 01.08.2017 | Здоровье | 1 комментарий

Уровень витаминов группы Р содержится в ежевике выше другие ягоды. К тому же, в ежевике есть витамины А, В1, В2, Е, С и РР, она богата на железо, медь, марганец, магний, калий, кальций и дубильные вещества. Еще эти плоды богаты на пектиновые вещества,
биофлавоноиды и органические кислоты (лимонная, винная, салициловая, яблочная), пишет 24tv.ua.

А поскольку в ежевике – большое количество антиоксидантов, этот продукт защищает организм человека от рака. Также это помогает укрепить нервную систему, противостоять стрессам. А регулярное употребление ягод ежевики повышает иммунитет.

Что важно, ежевика еще и малокалорийна – в 100 граммах ягод содержится всего 43 килокалории.
 

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  • Оксана Терентьева

    Блин,безумно интересно. Теперь обязательно включу ежевику в список своих любимых ягод) Просто ради интереса поискала еще информации об этой чудо-ягоде и наткнулась на статейку: http://foodandhealth.ru/yagody/ezhevika/