Эта ягода поможет преодолеть язву и вылечить печень
Калину всегда ценили за целебные свойства. В частности, при нервных заболеваниях, истерии, судорогах применяют отвар коры, которую берут из дерева в любое время года. Молодую кору калины применяют в отварах при лечении диатеза, зубных кровотечений, удушья, кашле, кровотечении из носа, простуде. Для этого 10 гр. коры заливают 200 гр. кипятка и варят 15 минут. Тогда следует дать настояться в течение часа, процедить и принимать по столовой ложке 3 раза в течение дня.
Если сварить калину с медом, получите средство от болезней печени, водянки, острой хрипоты, внезапной лихорадки, кашля. Настоем ягод лечат колиты, язвенные
заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, язвы на коже, фурункулы. А при высыпании угрей или прыщей кожу лица протирали очищенным свежим соком.
Калина незаменима, как противовоспалительное, кровоочистительное и желчегонное средство. Хорошо заживляет раны, улучшает работу сердечной мышцы, успокаивает, лечит гипертонию. Для этого следует стаканом кипятка залить столовую ложку промытой ягоды, оставить в теплом месте на 2 часа; потом процедить, отжать. Пить по 2-2,5 столовых ложки ежедневно троекратно. О такое пишет wworld.com.ua.