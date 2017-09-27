Женские секреты: как достичь вагинального удовольствия
2017-09-27 17:22
Женские секреты: как достичь вагинального удовольствия
Множество женщин способны испытывать только клиторальный оргазм. В чем может быть проблема данного явления и как с ней справиться.
Существует несколько видов женского оргазма, но самыми распространенными считаются вагинальный и клиторальный, передает Rus.Media.
Как показывает статистика, лишь небольшое количество женщин испытывают первый вид наслаждения.
Например, клиторальный оргазм происходит вследствие стимуляции клитора и половых губ. А это означает, что достичь его гораздо проще, чем искать знаменитую точку G, которая отвечает за вагинальный оргазм.
Но женщины, которые испытывают этот вид наслаждения утверждают, что ощущения гораздо ярче и ярче, чем от обычного клиторального оргазма.
От чего зависит отсутствие вагинального оргазма
Первой и основной причиной является отсутствие влечения к партнеру. Если вы перестали испытывать страсть к своему любовнику, вероятность вагинального оргазма приравнивается к нулю.
Вторая причина — препараты контрацепции. Если вы используете их, пора пересмотреть свои взгляды на них и попробовать новые контрацептивы.
Третьим вариантом может быть слаборазвитые мышцы тазового дна или “мышцы Кегеля”. Существует особое упражнение, которое способствует их стимуляции.
Как тренировать мышцы тазового дна
Эти мышцы столь же важны, как и другие в нашем организме, поэтому их просто необходимо тренировать и держать в тонусе.
Гинеколог Артур Кегель еще в 1948 году придумал упражнение для мышц тазового дна. Главное условие — не лениться и повторять ее каждый день.
Для начала нужно определить, где находится нужная мышца именно у вас. Самый простой и эффективный способ — это приостановить процесс мочеиспускания. Таким образом, вы почувствуете натянутая мышца.
Нужно выбрать удобное для себя место и расположиться горизонтально, спиной вниз. Во время упражнения должны работать только мышцы тазового дна, а дыхание должно быть ровным.
Сожмите мышцы тазового дна на 5 секунд. Для новичков этого времени будет достаточно. Дайте отдохнуть мышцам в течение 10 секунд, а затем повторите упражнение с таким же интервалом времени еще 10 раз.
Это упражнение необходимо повторять 3-4 раза в день. Каждый день старайтесь увеличивать интервал сжатия мышц. Поверьте, результат не заставит себя долго ждать.