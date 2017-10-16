Женская магия по знаку зодиака: все красавицы немного ведьмы, и не спорь!
2017-10-16 14:03
Женская магия по знаку зодиака: все красавицы немного ведьмы, и не спорь!
Все женщины от рождения колдуньи.
Отрицай или нет, но каждая барышня ежедневно пользуется магическими чарами, сама того не подозревая. Такие способности есть практически у каждой женщины, но стоит только ее разозлить… Мужчины, берегитесь, ваши вторые половинки еще те ведьмы! , передает Rus.Media.
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Овен
Чутье у Овнов — дар! Они обладают удивительной способностью появляться в нужное время и в нужном месте. А там, где не нужно, их и след простыл. Если видишь, как барышня-Овен делает ноги, подумай, может, тоже стоит поскорее сбежать из этого проклятого места туда, где спокойно и хорошо…
Телец
Телец — добрейшей души человек. Разумеется, если женщину-Тельца не слить. В другом случае она способна бросить в твой адрес пару колких проклятий, которым суждено сбыться. Однако, чтобы вывести такую милую девушку из себя, нужно сильно постараться. Если ты справился с этим заданием, берегись! Для хорошего человека Тельцу ничего не жалко.
Близнецы
Женщины-Близнецы обладают уникальным даром гипноза. Ну конечно, только взгляни на этих ангелов во плоти! Они с легкостью внушат тебе чужие вещи, стоит только взглянуть в их неземные глаза. Благо по натуре своей Близнецы — существа добрые и безобидные, так что все, что бы они не творили, веселья ради.
Рак
Девушки-Раки — счастливые обладательницы легкой руки. У них все получается на раз-два, а ты не завидуй! Если женщина-Рак работает кондитером, ее пироги непременно самые вкусные, а если парикмахером — к ней запись на год вперед. Если девушка-Рак находит вторую половину, то может задушить любовью и заботой, если мужчина, конечно, не успеет убежать.
Лев
Львица, как настоящая царица, не привыкла размениваться на мелочи. Девушка-Лев обладает редким даром, а именно: отправлять запросы прямо во Вселенную. При этом ответ она получает мгновенную и всегда позитивную. Львица захотела? Тут же получила! И даже руки пачкать приготовлением магического зелья не приходится, все на блюдечке. Правда, такая магия работает только для нее.
Дева
Дева способна буквально читать мысли окружающих, хотя сама она не верит в магию. Женщина-Дева убеждена, что если бы окружающие хоть иногда включали голову, то телепатами были бы все вокруг.
Весы
Девушки-Весы изрядно продвинулись дальше и научились не только толковать сны, но и предвидеть будущее. Однако такие «гадалки» готовы рассказывать будущее буквально каждому встречному, причем одну только чернуху. А что? Не все же карты на стол выкладывать.
Скорпион
А вот девушка-Скорпион — ведьма еще та. Внутри нее живут настоящие демоны, готовые вырваться наружу лишь от одного косого взгляда. Если ты не понравился Скорпиону, берегись, дружок!
Стрелец
Женщины-Стрельцы — настоящие волшебницы, способные с легкостью выполнить любое желание. Правда, Стрельцы видят по-своему. А если не нравится, не возмущайся. Ничего просить!
Козерог
А вот Козерожки в магию и колдовство не верят, ну совсем, ни капельки. На таких женщин не действует никакая колдовская сила. Даже если их проклянет Стрелок или «добра пожелает» Скорпион, все бесполезно. Ну как может подействовать то, чего в реальности нет, а?
Водолей
Барышни-Водолеи всем сердцем верят в приметы. Правда, интерпретируют их только так, как хочется им самим. Пересолила борщ? К деньгам это. Черная кошка дорогу перебежала? И снова ну точно к деньгам. Глянула в разбитое зеркало? Ну понятное дело. Ведь главное — искренне верить!
Рыбы
Приворотное зелье Рыб — первосортный нектар, способный приворожить любого живого существо на планете. Ну все, теперь не отвертишься. 24/7! Ладно, можешь изредка ходить на работу, ведь Рыбки любят роскошь.