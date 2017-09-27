Женщины за 30: что о них думают мужчины?
2016-09-02 21:14
Женщины за 30: что о них думают мужчины?
Каждая женщина мечтает быть красивой в любом возрасте, и в восемнадцать, и в пятьдесят. Они тратят огромные деньги на косметику и салоны красоты, но природу не обманешь – годы все-таки берут свое. Женщины страдают, но продолжают погоню за молодостью. Зачем? Чтобы нравиться себе и, конечно же, противоположному полу …
Но как же сами мужчины относятся к женскому возрасту? О чем они говорят на самом деле, когда произносят: “Ей за тридцать”?
Начнем с известного анекдота под названием “География женщины”.
С 18 до 20 лет женщина похожа на Африку – полуоткрытая, полудосліджена, напівдика, отличается природной красотой и плодородными дельтами.
С 21 до 30 лет женщина подобна Америке – хорошо освоена и возделана, широко открыта для торговли, особенно для тех, кто с тугим кошельком.
С 31 до 40 лет женщина – как Индия – жарка и жарким, расслаблена и убеждена в собственной красоте.
С 41 до 50 лет женщина сродни Франции – красивая, стареющая, но все еще желанная – как выдержанное вино.
С 51 до 60 лет она становится похожа на Югославию – война проиграна, мучают ошибки прошлого. Требуется масштабная реконструкция.
С 61 до 70 лет она – Россия, такая же бескрайняя и широкая, с неподконтрольными границами. Фригідний климат отпугивает людей.
С 71 до 75 лет женщина подобна Монголии – со славным прошлым, вымощенным из множества побед и завоеваний, но, увы, без будущего.
После 76 лет женщина не что иное, как Афганистан – почти каждый знает о чем (о ком) идет речь, но никто добровольно туда не сунется.
Кто-то найдет анекдот смешным, кто – то- не очень, однако доля правды в нем все же присутствует. Женщина, конечно, по-своему прекрасна в любом возрасте. Это – аксиома.
Сегодня мы поговорим о том, как мужчины относятся к женщинам, которым уже хоть и немного, но за тридцать. Мы попробуем разобраться в плюсах и минусах представительниц слабого пола, и пусть они простят нам такое не совсем этичное отношение к ним.
– Ведь все делается для их же блага.
Если вам немного за 30: плюсы
Большой жизненный опыт: женщина, вероятно, “обожглась” не один раз, а поэтому умеет ценить самое главное: семью, любовь и понимание. Это как раз те вещи, которых так не хватает совсем юным девушкам.
Разумеется, есть и исключения, однако они встречаются редко. В основном, алгоритм жизненного пути женщины такой: вступая во взрослую – во всех смыслах этого слова – жизнь, она сначала пытается насладиться полнотой “взрослости”, потом получить с этого выгоду, ну, а в конечном итоге расхлебывает свою же экспрессивность и ненасытность.
Логично предположить, что тридцатилетняя женщина уже немного нагулялась, “обожглась”, и теперь хочет стабильности, уверенности, тепла и счастья.
Большой сексуальный опыт. Женщина “за тридцать” лучше знает, как удовлетворить мужчину, чем двадцатилетняя девушка. В плане страсти и энергии студентка, разумеется, даст ей фору, однако опытная искусительница знает, чего именно на самом деле хотят мужчины.
В тридцать она все еще молодая и красивая. Она знает свои недостатки и преимущества, умеет “подать” себя на лучшем уровне. Она правильно реагирует на комплименты мужчин и очень тонко делает им ответные реверансы.
Женщина, за плечами которой 30 лет, понимает, что красота – это очень опасное оружие, пользоваться которым нужно чрезвычайно тонко. И она сто раз подумает, прежде чем прибегнуть к такому варианту развития событий.
Она продвинулась по карьерной лестнице, а, значит, больше времени будет уделять семье. Почему? Она наверняка слишком много времени отдавала карьере, значит, до сих пор не замужем, у нее нет детей, а с каждым годом родите ребенка будет все сложнее и сложнее.
Отсюда следует, что дамы в тридцать задумываются о семейном очаге. К тому же для мужчины, которому за 30, женщина его возраста – куда лучший вариант для создания семьи, чем юная девушка. Ведь чем больше у женщины энергии, тем больше вероятность, что она будет погуливать на стороне.
Женщина за тридцать умна и знает, что ей нужно в жизни. Это важный факт. Мужчина, насытившись 20-летними дурочка (да простят меня девочки), хочет развивать отношения с умной, верной и – что важно! – Уверенной в себе женщиной. Женщиной, которая трезво и рассудительно ставит перед собой задачи, а в отношениях говорит “мы” и “нас”, а не “я” и “мне”.
В общем, в женщине “за тридцать” мужчина видит верную, любящую жену, уверенно стоит на ногах, молодую, красивую, сексуальную. Но, как известно, у медали есть обратная сторона …
Если вам немного за 30: минусы
Она разведена и у нее есть дети. Другими словами: ей уже не повезло в браке, а может, у нее настолько невыносимый характер, что муж не смог с ней ужиться. Ну, а ребенок в данном случае – лишний балласт, вы уж извините за такие слова.
Дама за тридцать ищет мужчину не по любви, а по расчету. Неудачное замужество могло оставить тяжелый след в душе, так что брак по расчету – пусть и из благородных соображений – нужен, чтобы муж “любил и заботился”, а любит ли она его – это дело десятое. Конечно, такой поворот событий – не самое приятное дело.
Если женщина так долго не замужем, то возникает вопрос – почему? Одно дело, если она старательно строила карьеру семью и отложила на потом.
А если причина в том, что она не умеет выстраивать отношения? Не может говорить “мы”, у нее есть только “я”? Наконец, она не умеет любить и ценить человека просто за то, что он есть, любит ее и готов на все, лишь бы она была счастлива В первый раз рожать в 35 лет сложнее, чем в 25? – Это если у нее еще нет детей , Это еще и вопрос того, когда лучше выходить замуж и рожать детей – до того, как делать карьеру, или после.
Тело у нее уже не столь красивое, как в 20 лет – какой бы красивой не была женщина за тридцать. Особенно, если она уже рожала ребенка. И это, как ни прискорбно, правда.
Не все женщины могут похвастаться идеальным телом в пятьдесят лет – так, как Синди Кроуфорд, Деми Мур и Шарон Стоун. У многих в тридцать уже есть целлюлит, грудь обвисает, ягодицы теряют форму – а это не добавляет плюсов.
Женщина за тридцать может оказаться самоуверенной и требовательной. Особенно это касается работы (мы же не только о сексе разговариваем) и отношений (дешевой бижутерией сердце дамы к упадку).
Вполне возможно, что завоевания сердца такой дамы превратится в укрощение строптивой. А это хоть и интересно для охотника-мужчины, но все же рано или поздно может ему надоесть. Тем более, если есть выбор.
У нее было слишком много мужчин. Уже неоднократно затрагивалась тема, наверняка успевшая набить оскомину читательницам, по поводу того, мужчины любят быть первыми, и как относятся к женщинам, поменял десяток-другой партнеров. Быть у нее “надцатом” мужчина захочет лишь в том случае, если она потрясающая любовница, если он ее безумно любит или если отчаялся найти себе вторую половинку.
Подводя итоги, хочется отметить, что, по большому счету, мужчину мало интересует возраст женщины, если он ее по-настоящему любит. Ну а для прагматиков, которые тщательно анализируют каждый свой шаг, наверняка найдется еще с десяток причин на тему плюсов и минусов женщины за 30.