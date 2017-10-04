Женщины с самым большим бюстом в мире
2017-10-03 18:32
Женщины с самым большим бюстом в мире
Подавляющее большинство представительниц прекрасного пола мечтает о большой груди.
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Однако в мире есть большое количество женщин, которые все бы отдали, лишь бы поменяться со страдалицами. Большая грудь – это большие проблемы, передает Rus.Media. Не только с выбором одежды и болью в спине, но и с постоянными, пристальными взглядами окружающих. О наиболее известных обладательницей внушительного бюста мы вам и расскажем.
Миосотис Кларибель
Официально статус самых больших натуральных грудей у этой девушки не подтвержден, но это не мешает фанатам Кларибель восхищаться ею.
Тинг Хиафен
Для девушки с Китая такой размер груди – это настоящая фантастика, ведь в Поднебесной даже третий размер является редкостью.
Есть на свете женщины, которые решились стать обладательницами поистине гигантского бюста по своей воле. О наиболее известных жертвах пластической хирургии мы расскажем ниже..
Лоло Феррари (Ева Валуа)
Порнозвезда раньше была обладательницей большой груди во Франции. Каждая грудь весила почти 3 килограмма! Не дожив до сорока лет женщина умерла. Причиной смерти стали постоянные приемы лекарств.
Челси Чармс
Женщина является рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса как обладательница самого большого бюста в мире. Чтобы создать такие значительные грудь Челси пришлось прибегнуть к запрещенным в США и ЕС методов. Ей поставили полипропиленовые имплантаты, которые расширяются, впитывая влагу из организма.
Но как выглядит женщина с самыми большими в мире натуральной грудью? Смотрите дальше, вы будете удивлены…
Норма Стиц
Официальная рекордсменка Книги рекордов Гиннесса самые большие натуральные груди в мире.