Женщины с самым большим бюстом в мире

despravda | 04.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-03 18:32

Женщины с самым большим бюстом в мире
Подавляющее большинство представительниц прекрасного пола мечтает о большой груди.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Однако в мире есть большое количество женщин, которые все бы отдали, лишь бы поменяться со страдалицами. Большая грудь – это большие проблемы, передает Rus.Media. Не только с выбором одежды и болью в спине, но и с постоянными, пристальными взглядами окружающих. О наиболее известных обладательницей внушительного бюста мы вам и расскажем.

Миосотис Кларибель

Официально статус самых больших натуральных грудей у этой девушки не подтвержден, но это не мешает фанатам Кларибель восхищаться ею.

Тинг Хиафен

Для девушки с Китая такой размер груди – это настоящая фантастика, ведь в Поднебесной даже третий размер является редкостью.

Есть на свете женщины, которые решились стать обладательницами поистине гигантского бюста по своей воле. О наиболее известных жертвах пластической хирургии мы расскажем ниже..

Лоло Феррари (Ева Валуа)

Порнозвезда раньше была обладательницей большой груди во Франции. Каждая грудь весила почти 3 килограмма! Не дожив до сорока лет женщина умерла. Причиной смерти стали постоянные приемы лекарств.

Челси Чармс

Женщина является рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса как обладательница самого большого бюста в мире. Чтобы создать такие значительные грудь Челси пришлось прибегнуть к запрещенным в США и ЕС методов. Ей поставили полипропиленовые имплантаты, которые расширяются, впитывая влагу из организма.

Но как выглядит женщина с самыми большими в мире натуральной грудью? Смотрите дальше, вы будете удивлены…

Норма Стиц

Официальная рекордсменка Книги рекордов Гиннесса самые большие натуральные груди в мире.

Похожие записи

Об авторе

despravda