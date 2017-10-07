Женщины нашли идеальный размер пениса
2017-10-07 19:22
Женщины нашли идеальный размер пениса
И это оказалось совсем не «главное, чтобы человек был хороший».
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Самый главный вопрос, который волнует мужскую часть человечества, касается вовсе не неизученных частей Вселенной и даже создания идеальной оружия, а того, что думают женщины о размере нашего мужского достоинства. Кому верить тем, кто говорит, что размер не имеет значения? Или все-таки имеет? Средний размер, высчитанный учеными, — это много или мало? Как относиться к тому, что размер пениса зависит от политических взглядов? (Или политические взгляды от его размера?) И, главное, что думают сами женщины?
Два года назад ученые уже делали попытки узнать у женщин, как, по их мнению, должен выглядеть идеальный нефритовый стержень. Но тогда их больше интересовали общие характеристики, или, если нам позволено так будет сказать, экстерьер. Тем более что сами женщины сказали, что длина пениса для них далеко не главная категория. Ага, как же!
Поэтому, когда ученые Калифорнийского университета решили все же разобраться в этом деликатном вопросе и опросили 75 гетеросексуальных женщин от 18 до 35 лет, длина пениса кажется им идеальной, те не стали говорить, что размер не главное, важно, чтобы человек был хороший. Участницам эксперимента продемонстрировали 33 трехмерные модели пенисов, которые женщины проранжировали с точки зрения привлекательности.
Мужайся. Приз зрительских симпатий завоевал экспонат длиной 16,4 см. Но есть нюанс. Такой размер женщины назвали идеальным для секса на одну ночь. А для длительных отношений предпочитают 15. У ученых и этому есть объяснение.
Женские предпочтения зависят от контекста отношений. В секс на одну ночь они ищут яркие ощущения и даже некий экстрим, поэтому готовы мириться с небольшим дискомфортом, который может причинить значительный размер. А для постоянных отношений, которые предусматривают ежедневный секс (а через год — по вторникам, четвергам и каждую вторую субботу месяца), важнее удобство.
Так что, если твой нефритовый стержень не дотягивает до «парня на одну ночь», это означает всего лишь, что ты идеально подходишь для длительных отношений. Осталось придумать, как ненавязчиво донести это до ведома девушки.