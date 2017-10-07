Женщины, которые кастрировали своих бойфрендов!
2017-10-06 19:34
Женщины, которые кастрировали своих бойфрендов!
Тот случай, когда угроза «кое-что оторвать» воплощается в жизнь.
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Тот случай, когда угроза «кое-что оторвать» воплощается в жизнь. Кто, как и за какие заслуги в прямом смысле слова кастрирует своих ребят – рассказываем в нашем материале.
История Лорены Боббит
В июне 1993 года Джон Уэйн, бывший муж Лорены Боббит, пришел домой под утро пьяным и изнасиловал ее. Со слов Лорены, он вел себя агрессивно, и это был уже не первый раз, когда он уговаривал жену в состоянии опьянения. Но в тот раз Лорена не выдержала: она схватила кухонный нож и одним движением отрезала член Уэйна, пока тот спал. После этого женщина быстро покинула квартиру, выбросив пенис из окна машины.
Случай стал известен по всему миру. Пенис Уэйна, вовремя кем-то подобран (кому может прийти в голову подобрать чей-то член?), был возвращен владельцу за одну девятичасовую операцию. Лорена была признана невиновной и невменяемой из-за длительного семейного насилия. Уэйн предстал перед судом за изнасилование, но был оправдан. Пара рассталась, но Уэйна арестовывали за оскорбление женщин еще неоднократно, прежде чем он получил серьезные травмы в результате автомобильной аварии в 2014 году.
Лорена Боббит сменила имя и вела тихую размеренную жизнь, работая в салоне красоты.
Странные совпадения
В 2001 году 42-летняя женщина вбежала в полицейский участок в городе Чикагод, держа в руках… чьи-то яички. Она рассказала, что какой-то мужчина схватил ее сзади и попытался заставить делать ему минет. Женщина не растерялась и просто-напросто откусила то, что было у нее во рту.
По случайному стечению обстоятельств через некоторое время в скорую помощь обратился 21-летний Эрик Уильямс. Угадайте, чего ему не хватало? Уильямса обвинили в сексуальных домогательствах, но некоторое время он все равно провел в больнице, где ему пришили яички обратно.
Китаянка дважды отрезала мужу член
Китаец Хан Моу дважды лишился члена от рук своей жены Чжан — ничему его жизнь, судя по всему, не научила. Первый инцидент произошел после того, как Хан Моу попросил Чжан о разводе. После этого Чжан решила, что у ее мужа есть любовница, подсыпала ему снотворное и отрезала член, который сразу смыла в унитаз.
В ожидании суда Чжан выпустили под залог, и она вернулась к мужу и детям. Моу, испугавшись, что ему придется самому возиться с детьми, если его жену посадят, стал искать кого-то, кто мог бы заменить детям мать. За излишнюю предусмотрительность он и поплатился. После второго пробуждения Моу лишился всего — не только пениса. Чжан, впрочем, пожалела мужа: вызвала скорую и сама сдалась полиции.
Февраль развода
В 2011 году Кэтрин Беккер (Catherine Kieu Becker) и ее муж расставались. В результате одной из ссор Кэтрин подсыпала мужу в еду снотворное, а очнулся он уже привязанным к кровати и полностью обездвиженных. Над ним стояла Кэтрин… Ты можешь представить, что произошло дальше…
Член полетел в мусоропровод. Когда приехала полиция, застав мужа истекающим кровью, Кэтрин сказала просто: «Он заслужил». Женщину приговорили к тюремному заключению.
Голыми руками
Совсем недавно, в январе 2017 года, Митци Хадсон была арестована за попытку кастрировать собственного мужа. В полицию поступил звонок с жалобой на семейную ссору. Когда полицейские прибыли на место, жену миссис Хадсон срочно была нужна медицинская помощь.
Митци нигде не было, а ее муж признался, что понятия не имеет, чем была расстроена его жена.