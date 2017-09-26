Женщине, которая застрелила нападавшего, защищая детей, грозит 3 года тюрьмы
2017-09-26 12:27
Женщине, которая застрелила нападавшего, защищая детей, грозит 3 года тюрьмы
У нападавшего мог быть приступ белой горячки, и он не понимал, что делает, заявили в Змиевском отделе полиции ГУ НП в Харьковской области.
Жительнице села Артюховка Харьковской области, который, защищая детей, застрелила мужчину, вломившегося в ее дом, грозит 3 года лишения свободы, передает Rus.Media.
Гибель 41-летнего злоумышленника расследует по статье “умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны”.
В Змиевском отделе полиции ГУ НП в Харьковской области заявили, что у нападавшего мог быть приступ белой горячки, и он не понимал, что делает.
Адвокат потерпевшей заявил, что действия женщины “не подпадают под уголовную ответственность, а были единственно правильным вариантом поведения, поскольку нападающий не реагировал на предупреждения”.
Вскрытие показало, что мужчина, который проник в чужой дом, был пьян.
Также сообщается, что 39-летней потерпевшей пока не предъявлены обвинения.
В селе Артюховка Змиевского района Харьковской области 41-летний мужчина ворвался в дом односельчанки, угрожая ей и детям ножом. Женщина, защищаясь, выстрелила в нападавшего из ружья 6 раз. Последняя пуля попала мужчине в голову, от чего он умер. Полиция прибыла на место происшествия через час.