Женщина узнала, что муж ей изменяет и решила сделать ему незабываемый подарок на день рождения
2017-10-04 21:54
Женщина узнала, что муж ей изменяет и решила сделать ему незабываемый подарок на день рождения
Женщина отомстила неверному мужу, голая любовница искала свою одежду, а бывший муж плакал и говорил: “Что же я наделал”.
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Истина о том, что человек пожинает плоды посеянного, всегда актуальна, передает Rus.Media. История этой супружеской пары этому яркий пример.
Ситуация, когда муж гуляет на стороне, встречается часто. Проучить свою половину пробуют единицы. Вместо скандала жена проявила смекалку и изобретательность и коварно проучила своего мужа.
Женщина узнала об измене второй половины задолго до дня “икс”. Она не подавала вида, скрывая подавленное состояние и униженное достоинство. В день рождения мужа ждал незабываемый подарок. Какой? Дочитайте эту историю до финала!
Сначала я сомневалась в неверности мужа. Но с каждым днем увеличивалось количество доказательств. Ситуация вырисовывалась не радужной. Мне было тяжело видеть и слышать, как мужчина ухаживает по телефону и даже флиртует. Спрашивала его о собеседнике на другом конце провода. Человек нагло врал, что он общается с мамой. Флиртует с мамой?
Чаша терпения наполнялась. Поздние возвращения с работы не подтверждались словам коллег с его работы. После рабочего дня он проводил несколько часов непонятно где. Так моя пытка продолжалась каждый день! Последней каплей стали исчезновения по ночам.
Муж вечером якобы ходил за продуктами, а возвращалась далеко за полночь. Для себя поняла – хороший частный детектив расставит точки над “и”. Советую всем обманутым женщинам: не мучайтесь в сомнениях и не верьте сказкам гулящих мужчин, а нанимайте специалиста. Доказательства вины мужчины в суде при разводе станут хорошими аргументами, например, при разделении имущества. И детектив не подвел…
Я хранила мовчаку несколько месяцев. Ждала дня рождения мужа. Я узнала некоторые обстоятельства этого торжества, и решила собрать неопровержимые доказательства измены, чтобы после развода быть финансово независимой и даже купить жилье. Мои предположения оказались верными – мужчина планировал отметить день рождения с близкими и друзьями, а со своей любовницей. Неоспоримыми доказательствами стали, найденные в уютном месте, бутылка шампанского и два бокала.
На день рождения своей половины я с его родителями, братом и неразлучными друзьями договорилась собраться у дверей в нашу квартиру. В качестве подарка приготовила большой торт со свечами. Любому мужчине такое внимание бы понравилось, если бы не определенные обстоятельства. Интрига нарастает!
Утром мы встретились возле подъезда, и я открыла дверь дома своим ключом. Все вели себя тихо. Ведь хотели поздравить сонного именинника в постели. Так оно и случилось! Но шок от того, что происходит охватил каждого! В постели мой муж был не один! Увидев неверного сына, мать бросила в него торт и заплакала. Сестра и отец набросились с упреками. Друзья тоже стали возмущаться. А я выражала растерянность и непонимание того, что происходит. Внутри все торжествовало – я отомстила. Голая любовница искала свою одежду, а бывший муж плакал и говорил: “Что же я наделал”.
Женщина отомстила неверному мужу, а собранные документы и свидетельства очевидцев ей помогут в суде.