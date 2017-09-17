Энергетический батл, церковь на монетах и выступление Тамерлана и Алены: главные новости воскресенья
17.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Воскресное утро порадовало солнышком. А также, новостью о том, что черниговскую церковь отчеканили на монетах.
Вчера в области был настоящий двіж: повелители тока соревновались на спартакиаде в Батурине.
Кроме того, в Носовку на день города приехали поздравить Тамерлан и Алена.
В рубрику «Народный журналист» поступила статья от неравнодушного черниговца, который пишет о том, что в парке где реконструируют «стометровку» спилили около 20 деревьев.
Не обошлось без криминала, так в черниговки из квартиры вынесли почти всю мебель.
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