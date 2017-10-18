Жена узнала про мою измену… До слез!
2017-10-18 22:42
Жена узнала про мою измену… До слез!
Статистика свидетельствует, что 80% мужчин хотя бы раз изменяли своим женам, а 50% женщин — мужчинам. Эти цифры впечатляют, и заставляют задуматься…
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Неужели мы, взрослые люди, трусливы настолько, что не может произнести пять простых слов: «Я тебя больше не люблю». Разве так сложно разойтись с миром, не отравляя жизнь себе и не терзая некогда любимого человека, передает Rus.Media.
Задумайтесь над этим и помните, вы изменяете своей второй половине, вы изменяете в первую очередь себе, и своим выбором.
Жена узнала про мою измену,
Но промолчала, глядя мне в глаза.
Ни разговоры, ни скандальной сцены
Лишь горькая измены слеза.
Во взгляде, полном мук, душевной боли,
Мне слышалось лишь один вопрос:
«Я, разве заслужила этой участи?»
И понял я, что сжег последний мост.
В постели лежа, ждал ее прихода,
Она же не спешила приходить.
Мне вспомнилось, как я хотел свободы,
И как мечтал начать другую жизнь.
«Вот завтра и начну!» — решил я смело,
И со спокойной совестью уснул.
А на рассвете я нашел лишь тело…
Последний раз заглянул ей в глаза,
И на коленях попросил прощения,
Но вряд ли она слышала меня…
Я знал о ее сердце и давление,
Но продолжал все менять.
Она всегда искала оправданье,
Любила меня сердцем, всей душой,
Прощала безразличьє, невниманьє,
И не частые приходы домой…
Теперь себя ужасно ненавижу!
Мне не вернуть ее и не обнять;
И никого не будет ее ближе,
Как все же больно терять дорогих!
Цените ваших близких, пока рядом,
Пока вы с ними вместе на земле,
Не отравлять жизнь измены ядом,
И не ищите счастья в стороне!
За каждый миг вдвоем молите Бога,
Дарите нежность друг другу вновь!
Ваш клад зарыт у вашего порога.
И этот клад — взаимная любовь.