Жена узнала про мою измену… До слез!

despravda | 18.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-18 22:42

Жена узнала про мою измену… До слез!
Статистика свидетельствует, что 80% мужчин хотя бы раз изменяли своим женам, а 50% женщин — мужчинам. Эти цифры впечатляют, и заставляют задуматься…

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Неужели мы, взрослые люди, трусливы настолько, что не может произнести пять простых слов: «Я тебя больше не люблю». Разве так сложно разойтись с миром, не отравляя жизнь себе и не терзая некогда любимого человека, передает Rus.Media.

Задумайтесь над этим и помните, вы изменяете своей второй половине, вы изменяете в первую очередь себе, и своим выбором.

Жена узнала про мою измену,

Но промолчала, глядя мне в глаза.

Ни разговоры, ни скандальной сцены

Лишь горькая измены слеза.

Во взгляде, полном мук, душевной боли,

Мне слышалось лишь один вопрос:

«Я, разве заслужила этой участи?»

И понял я, что сжег последний мост.

В постели лежа, ждал ее прихода,

Она же не спешила приходить.

Мне вспомнилось, как я хотел свободы,

И как мечтал начать другую жизнь.

«Вот завтра и начну!» — решил я смело,

И со спокойной совестью уснул.

А на рассвете я нашел лишь тело…

Последний раз заглянул ей в глаза,

И на коленях попросил прощения,

Но вряд ли она слышала меня…

Я знал о ее сердце и давление,

Но продолжал все менять.

Она всегда искала оправданье,

Любила меня сердцем, всей душой,

Прощала безразличьє, невниманьє,

И не частые приходы домой…

Теперь себя ужасно ненавижу!

Мне не вернуть ее и не обнять;

И никого не будет ее ближе,

Как все же больно терять дорогих!

Цените ваших близких, пока рядом,

Пока вы с ними вместе на земле,

Не отравлять жизнь измены ядом,

И не ищите счастья в стороне!

За каждый миг вдвоем молите Бога,

Дарите нежность друг другу вновь!

Ваш клад зарыт у вашего порога.

И этот клад — взаимная любовь.

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