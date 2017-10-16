Жена Месси подтвердила, что ждет ребенка
16.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-15 20:43
Жена Месси подтвердила, что ждет ребенка
Антонелла Роккуццо подтвердила свою беременность.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Антонелла Роккуццо, которая является женой нападающего “Барселоны” и сборной Аргентины Лионеля Месси, подтвердила информацию испанских СМИ о своей беременности, передает Rus.Media.
29-летняя девушка разместила в своем “инстаграме” фотографию с собой, Лионелем и двумя детьми, подписав ее: “Семья из пяти человек”.
Таким образом, Лионель Месси станет отцом в третий раз. У 30-летнего футболиста уже есть двое детей – двухлетняя Матео и четырехлетний Тьяго.