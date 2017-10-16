Жена Месси подтвердила, что ждет ребенка

despravda | 16.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-15 20:43

Жена Месси подтвердила, что ждет ребенка
Антонелла Роккуццо подтвердила свою беременность.

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Антонелла Роккуццо, которая является женой нападающего “Барселоны” и сборной Аргентины Лионеля Месси, подтвердила информацию испанских СМИ о своей беременности, передает Rus.Media.

29-летняя девушка разместила в своем “инстаграме” фотографию с собой, Лионелем и двумя детьми, подписав ее: “Семья из пяти человек”.

Таким образом, Лионель Месси станет отцом в третий раз. У 30-летнего футболиста уже есть двое детей – двухлетняя Матео и четырехлетний Тьяго.

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