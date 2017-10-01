Жена Градского – киевлянка Марина Коташенко: Мы уже купили трехлетнему сыну настоящую гитару
2017-10-01 18:06
Жена Градского – киевлянка Марина Коташенко: Мы уже купили трехлетнему сыну настоящую гитару
Избранница мэтра рассказала о талантах подрастающего наследника.
67-летний Александр Градский выглядит счастливым: у него есть любимое дело, собственный театр, шикарный загородный дом и красавица жена Марина Коташенко, передает Rus.Media. Недавно пара отметила важный праздник: 1 сентября их сыну Саше исполнилось три года.
Мастер и Марина
Избранница Градского моложе его на 31 год. Певец так рассказывал о знакомстве с Мариной: он ехал на машине и увидел идущую по тротуару девушку неземной красоты. Решил, что не простит себе, если не познакомится. Притормозил и сказал: “Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории”. Марина не узнала артиста, она даже не знала, кто такой Градский. Но его телефон взяла и через две недели перезвонила…
Метр быстро очаровал Марину. И вскоре она восторженно признавалась подругам: “Он лучший!” Говорила, что встретила непонятной привлекательности мужчины, с ним ей спокойно, комфортно и радостно.
На момент знакомства с композитором Марина Коташенко работала в модельном агентстве Москвы. Голубоглазая блондинка с идеальной фигурой (87 – 60 – 90 рост 176 см) приехала из Киева. Как не раз говорил Градский, с ее внешними данными она могла бы найти себе более выгодную партию: “Мне просто повезло, что такая ангельски красивая девушка полюбила меня”.
С Мариной Коташенко композитор вместе уже больше 10 лет. Девушка окончила ВГИК (мастерская Всеволода Шиловского), стала играть в театре-студии своего мастера, а также небольшие роли в сериалах. Заочно выучилась на юриста. Говорит, что не хочет быть протеже влиятельного мужа и полагается только на свои силы.
Официально свои отношения пара не зарегистрировала. 1 сентября 2014 года Марина подарила гражданскому мужу наследника, названного в честь папы Александром. Так Градский в 64 года стал отцом.
Александр Борисович не любит говорить о личном, но Марина, сказала несколько слов об их семье.
– Марина, вы актриса. Сейчас участвуете в каком-нибудь проекте?
– Нет, пока у меня перерыв. Сейчас многие молодые мамы после родов быстро выходят на работу. А мне хочется видеть, как Сашуля растет. Это уже никогда не вернется: упустишь – и все.
– Поступают предложения о съемках в кино?
– Поступают. Но пока все отвергаю.
– А на сцену вернетесь?
– Я вернусь в профессию уже, видимо, скоро. Малыш подрос, ему три годика. Саша хорошо разговаривает, у него есть таланты: песни поет, на гитаре играет. Стихи рассказывает. Читать уже пытается.
– А гитара у него игрушечная?
– Гитара настоящая! Специально ему купили. Она детского размера, но на ней можно играть.
– Видимо, у папы музыкальные способности?
– Да. Он чувствует музыку. Поет все подряд, все, что услышит, и песни из мультиков, и взрослые. (Знакомые уверяют, что у Александра Александровича – так в шутку называют мальчика – абсолютный слух. – Ред.)
– Будете развивать музыкальные способности?
– Да, отдадим в какую-то студию, обязательно будем ходить…
Здесь Марина была вынуждена прервать разговор: сын настойчиво звал маму.
Кстати, друзья пары рассказывают, что Градский предлагали отдать сына в школу Пугачевой. Семья пока думает.
Освободил жену от хлопот по хозяйству.
Три брака маэстро
Официально у Александра Градского было три жены. В первый раз певец женился в 17 лет, когда был участником группы “Скоморохи”. Своей женитьбе на студентке Наталии Смирновой называет “молодежным поступком”. Брак длился три месяца.
Второй женой стала актриса Анастасия Вертинская. В одном интервью она вспоминала, что после свадьбы новоиспеченный муж сказал: “Теперь ты можешь стать Анастасией Градською!”, на что она ему сказала: “А тебе никогда не стать Александром Вертинским!” (отец Анастасии – легендарный певец). Через четыре года супруги развелись.
После Александр Борисович вскоре снова женился на 18-летней Ольге Фартишевой, студентке Щукинского училища. В этом браке, который продлился 25 лет, выросли двое детей – Даниил и Мария.